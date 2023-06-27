При выезде за границу украинцы обязаны иметь страховку. Это указано в статье 16 Закона Украины О туризме.

На границе у вас могут попросить показать полис турстраховки. А, возможно, и нет. Но вы должны иметь страховку. Тем более, что это в интересах туриста. Ведь не придется искать клинику в чужой стране и оплачивать лечение за свой счет, если вдруг что-то случится.

К тому же туристическую страховку можно оформить онлайн за 5 минут на hotline.finance.

На что обратить внимание при выборе турстраховки

Даже самая дешевая туристическая страховка покрывает базовый набор опций: стационар и вызов скорой. Но если вы заинтересованы в более качественной страховке с более широким набором опций, обратите внимание на такие пункты.

Страховые опции для страхования

Активный отдых, спорт

Если планируете заниматься активностями, например плаванием, серфингом, прыжками в воду, дайвингом, волейболом, кататься на сноуборде или лыжах, посетить аквапарк, пойти в турпоход, кататься на велосипеде, квадроцикле, верблюдах и т. д., то обязательно выбирайте расширенный полис, который это покрывает. Потому что самая дешевая страховка такое не включает — если травмируетесь при активном отдыхе, придется лечиться за свой счет.

Лимит покрытия

Это максимальная сумма, которую может выплатить страховая компания при наступлении страхового случая. Как правило, она составляет €30 тыс. или €50 тыс. Но это общий лимит. А есть еще отдельные лимиты на определенные услуги. Например, обычно на стоматологическую помощь устанавливают меньший лимит (допустим, €3 тыс.). В каждой страховой компании по-разному. Поэтому смотрите на лимиты на отдельные услуги перед оформлением полиса.

Наличие или отсутствие франшизы

Франшиза — это сумма, которую не выплатит страховая компания при наступлении страхового случая. Вы будете выплачивать эти средства самостоятельно. То есть, если вы купите страховку с франшизой €50 на медицинскую помощь, а в клинике будет чек на €300, €50 вы платите за свой счет, а €250 оплатит страховая.

Есть страховки с франшизой и без. Первые выгодны страховой компании, ведь ей не приходится тратить ресурсы на убытки с малыми суммами. Вторые предпочтительнее для туриста, но и немного дороже.

Компания-ассистанс

Это компания-посредник между вами и страховой компанией. Именно ассистанс принимает ваше обращение по страховке и организует для вас клинику за рубежом. Самые популярные из них: Ensuria Assistance, SOS-service, Euro-Center Holding.

Поэтому обращайте внимание, работает ли ассистанс круглосуточно, можно ли связаться с ними в удобных для вас мессенджерах.

Возможность оформить за границей

Если вы выехали за границу, и у вас заканчивается текущий полис, а вы планируете еще оставаться, вам нужно оформить новый.

Изначально страховщики позволяли оформлять полис только находясь в Украине. Это делали, чтобы избежать случаев мошенничества, когда человек заболел, а потом только оформил полис, чтобы получить медицинскую помощь за рубежом за счет страховой. Однако сейчас большинство компаний позволяет оформить полис, находясь за границей, но с определенными ограничениями. Например, страховкой можно будет воспользоваться самое раннее через три дня после даты оформления. Поэтому отфильтровывайте полисы с возможностью оформить за границей.

Для работы

Если едете работать за границу, обычная турстраховка не подойдет. Для работы за границей и получения рабочей визы нужна специальная страховка, которую принимают визовые центры.

Отзывы

Советуем почитать отзывы клиентов о работе страховых компаний при наступлении страховых случаев.

Если выезжаете за границу на авто, не забудьте также приобрести обязательную страховку — Зеленую карту.

Как воспользоваться страховкой за границей

Свяжитесь с компанией-ассистанс по контактам, указанным в вашем полисе. Расскажите, что с вами произошло, и внимательно слушайте указания менеджера. На всякий случай можете уточнить, оплатит ли страховая компания сразу медицинскую помощь.

Ведь если страховщик не подписал договор с какой-то клиникой, клиент должен самостоятельно оплатить услуги, сохранить все чеки, а при возвращении в Украину обратиться за компенсацией к страховщику.