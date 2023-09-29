В Южной Африке, где наблюдается крупнейшая эпидемия ВИЧ в мире, вскоре будет внедрено вагинальное кольцо для профилактики инфекции.

Как сообщили в Глобальном фонде для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, первоначальный заказ составит 16 тыс. колец, которые станут доступны в ближайшие месяцы.

— Мы убеждены, что это новое кольцо доконтактной профилактики может оказать революционное влияние на профилактику ВИЧ, — заявил исполнительный директор Глобального фонда Питер Сэндс.

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Сообщается, что силиконовое кольцо, которое носят постоянно и заменяют ежемесячно, выделяет антивирусный препарат дапивирин. Недавние исследования показали, что кольцо, одобренное Всемирной организацией здравоохранения, безопасно, его легко носить и оно значительно снижает риск заражения.

По данным Глобального фонда, первоначальное внедрение послужит первым шагом для расширения доступа к лечению и обеспечению доступности колец в стране, где почти 8 млн человек живут с ВИЧ.

Антиретровирусные препараты помогают сдерживать вирус и предотвращать заражение им других, а также сыграли ключевую роль в сдерживании распространения СПИДа за последние пару десятилетий.

Но доконтактная профилактика обычно предполагает ежедневный прием таблеток или ежемесячные уколы — методы, которые подходят не всем. Некоторым, возможно, будет сложно не забыть принять таблетки, или они предпочтут что-то более осторожное, учитывая стигматизацию, связанную с ВИЧ.

ВИЧ имеет долгую и трагическую историю в Южной Африке. По одной из оценок, из-за стоимости и политического отрицания жизненно важные лекарства, появившиеся в конце 1990-х годов, оказались недоступными для бедных южноафриканцев, и несколько сотен тысяч больных СПИДом умерли.

Сегодня смертность резко снизилась, но количество новых случаев заражения по-прежнему велико.