У Південній Африці, де спостерігається найбільша епідемія ВІЛ у світі, незабаром буде впроваджено вагінальне кільце для профілактики інфекції.

Як повідомили в Глобальному фонді для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, первинне замовлення складе 16 тис. кілець, які стануть доступними найближчими місяцями.

– Ми переконані, що це нове кільце доконтактної профілактики може мати революційний вплив на профілактику ВІЛ, – заявив виконавчий директор Глобального фонду Пітер Сендс.

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Повідомляється, що силіконове кільце, яке носять постійно і замінюють щомісяця, виділяє антивірусний препарат дапівірін. Нещодавні дослідження засвідчили, що кільце, схвалене Всесвітньою організацією охорони здоров’я, є безпечним, його легко носити і воно значно знижує ризик зараження.

За даними Глобального фонду, первинне впровадження стане першим кроком до розширення доступу до лікування та забезпечення доступності каблучок у країні, де майже 8 млн осіб живуть із ВІЛ.

Антиретровірусні препарати допомагають стримувати вірус і запобігати зараженню ним інших, а також зіграли ключову роль у стримуванні поширення СНІДу за останні кілька десятиліть.

Але доконтактна профілактика зазвичай передбачає щоденне приймання таблеток або щомісячні уколи – методи, які підходять не всім. Деяким, можливо, буде складно не забути прийняти пігулки, або вони віддадуть перевагу чомусь більш обережному, враховуючи стигматизацію, пов’язану з ВІЛ.

ВІЛ має довгу і трагічну історію в Південній Африці. За однією з оцінок, через поєднання вартості та політичного заперечення, життєво важливі ліки, що з’явилися наприкінці 1990-х років, виявилися недоступними для бідних південноафриканців, і кілька сотень тисяч хворих на СНІД померли.

Сьогодні смертність різко знизилася, але кількість нових випадків зараження, як і раніше, велика.