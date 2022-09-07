Несмотря на войну, обновляется украинская медицина –осовремененную детскую реанимацию сегодня открыли в столичном Институте педиатрии, акушерства и гинекологии (ПАГ), где спасают маленьких пациентов в критическом состоянии со всей Украины.

Капитальный ремонт сделали на средства благотворителей, они закупили новое оборудование для всего отделения. Врачи говорят, сейчас условия у них не хуже, чем в передовых европейских или американских клиниках. И это не только о комфорте, а о количестве жизней, которые удастся спасти.

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Внешне ПАГ – уже привычное украинцам советское наследие. Но в этом же здании – отделение детской реанимации, современное и комфортное, словно другой мир. Здесь выхаживают новорожденных и детей с патологиями, которые нуждаются в хирургическом вмешательстве. Таких почти 18. Пациенты – самые тяжелые, со всей Украины. Ежегодно проводят более 1 200 сложных операций.

Оксана Гладышко – заведующая отделением анестезиологии с палатами для реанимации и интенсивной терапии детских отделений Института педиатрии, акушерства и гинекологии.

– У нас нет легких патологий, потому что мы институт. Мы уже фактически последняя инстанция. Если другие больницы могут попросить нас забрать ребенка, перевести, то мы уже не можем никому его отдать.

Раньше детей спасали в старых операционных с уничтоженным полом, изношенной электросетью. В любой момент могло отключиться жизненно важное оборудование, не хватало кроватей для пациентов, врачи теснились в комнатках.

До этого в одной комнате был и манипуляционный, и реанимационный зал, у нас здесь был и старый операционный стол, и хранили здесь аппараты ИВЛ, все в одном месте.

В настоящее время отделения полностью перепланировали и осовременили – новый реанимационный зал, манипуляционные, комфортные палаты.

За кардинальное обновление взялся благотворительный фонд Smart Impact. За свой счет – а это 20 млн, – сделали ремонт и приобрели необходимое оборудование – более 60 единиц. До этого здесь даже не было нормальной системы вентиляции, сейчас воплотили самые современные технические решения, чтобы помещения стали действительно стерильными. И самое главное – автономное электроснабжение: даже если в здании исчезнет свет, реанимация будет работать бесперебойно.

— Если ребенок – на аппарате искусственного дыхания, отключение электроэнергии приведет к смерти, – сказал президент Национальной академии медицинских наук (НАМН) Украины Виталий Цымбалюк. – Сейчас здесь все продумано. Это то, что я видел в Соединенных Штатах Америки, Германии, Израиле и других странах.

Реализовать идею, чтобы было не хуже, чем за границей, помогло архитектурное бюро из Нидерландов, уже полвека обустраивающее медучреждения по всему миру. Сейчас в отделении смогут принять не 6, а 9 тяжелых пациентов, а благодаря оборудованию врачи надеются, что выходят крошек значительно быстрее.

Директор фонда надежды Smart Impact, профинансировавшего обновление, Ирина Темерко считает, что важно реанимировать именно государственные учреждения, куда обращаются многие украинцы.

Институт акушерства, гинекологии и педиатрии – именно такое заведение, оно единственное в Украине, где пороки выявляют еще на стадии внутриутробного развития, ведут его к рождению, и сразу или через некоторое время после родов новорожденного ребенка лечат хирургическим путем. А потом выхаживают в новейшей реанимации.

Благотворители говорят, что во время войны государству нужна помощь меценатов. Поэтому и дальше будут приобщаться к обновлению медицинских научных институтов, потому что это не только улучшение отечественной медицины, но и толчок для украинской науки.

Фото: Факты ICTV