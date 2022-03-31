Война в Украине продолжает уносить жизни военных и обычных украинцев.

О личной трагедии рассказала народный депутат от фракции Голос, член комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Ольга Стефанишина.

– Мой любимый муж Богдан погиб от российского снаряда 30 марта под Черниговом, пытаясь спасти людей, – написала Ольга Стефанишина.

По ее словам, она будет находиться с детьми.

– Мне очень больно, – добавила она.

Война в Украине длится 36 дней. Оккупанты продолжают обстреливать мирные населенные пункты — жилые дома, детские сады и школы, больницы и роддомы, административные здания и аэропорты.

Поэтому погибают не только военные, но и обычные украинцы — женщины, пожилые люди, дети. В частности, за время войны были убиты 148 детей, ранения получили по меньшей мере 232.

Международное сообщество осудило такие действия России и призывает ее прекратить преступления против мирного населения.

Источник: Ольга Стефанишина