Війна в Україні продовжує забирати життя військових та звичайних українців.

Про особисту трагедію розповіла народний депутат від фракції Голос, член комітету ВРУ з питань здоров’я нації Ольга Стефанишина.

– Мій коханий чоловік Богдан загинув від російського снаряда 30 березня під Черніговом, намагаючись врятувати людей, – написала Ольга Стефанишина.

За її словами, наразі вона перебуватиме з дітьми.

– Мені дуже боляче, – додала вона.

Війна в Україні триває уже 36 днів. Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти – житлові будинки, дитячі садки та школи, лікарні та пологові будинки, адміністративні будівлі та аеропорти.

Через це гинуть не лише військові, а й звичайні українці – жінки, літні люди, діти. Зокрема за час війни було вбито 148 дітей, поранень дістали щонайменше 232.

Міжнародна спільнота засудила такі дії Росії та закликає її припинити злочини проти мирного населення.

Джерело: Ольга Стефанишина