Ученые выявили ген, который удваивает риск более сложного течения коронавируса и смерти в случае заражения.

Специалисты Оксфордского университета заявили, что ген LZTFL1 способен влиять на нормальную реакцию клеток на вирус, когда тот попадает в дыхательные пути и легкие.

Он снижает способность клеток восстанавливать ткани, поврежденные вирусом. Также ген приводит к тому, что в организме производится больше копий двух белков вируса, с помощью которых он заражает клетки.

Это означает, что в организме такого человека будет больше инфицированных клеток и низкая способность к восстановлению после повреждения.

Из-за этого у граждан чаще фиксируются осложнения, в частности дыхательная недостаточность.

Ген более распространен среди людей южноазиатского происхождения (60%), при этом встречается только у 15% европейцев.

Специалисты считают, что такие люди могут защититься от коронавируса с помощью вакцинации, для них это лучший способ избежать болезни и смерти.

Источник: Bloomberg