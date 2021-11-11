Науковці виявили ген, який подвоює ризик більш складного перебігу коронавірусу та смерті у разі зараження.

Фахівці Оксфордського університету заявили, що ген LZTFL1 здатний впливати на нормальну реакцію клітин на вірус, коли той потрапляє у дихальні шляхи та легені.

Він знижує здатність клітин відновлювати тканини, пошкоджені вірусом. Також ген призводить до того, що в організмі виробляється більше копій двох білків вірусу, за допомогою яких він заражає клітини.

Це означає, що в організмі такої людини буде більше інфікованих клітин та низька здатність до відновлення після пошкодження.

Через це у громадян частіше фіксуються ускладнення, зокрема дихальна недостатність.

Ген найбільш поширений серед людей південноазійського походження (60%), водночас зустрічається лише у 15% європейців.

Фахівці вважають, що такі люди можуть захиститися від коронавірусу за допомогою вакцинації, для них це найкращий спосіб уникнути хвороби та смерті.

Джерело: Bloomberg