Ведущая CNN и главный аналитик по национальным вопросам Кейси Хант и ее муж Мэтью Марио Ривера на прошлой неделе незабываемым образом приветствовали своего второго ребенка.

Их дочь, Грей Хант Ривера, родилась дома в среду утром в течение 13 минут внезапных родов. Родители даже не успели вызвать скорую помощь.

— Грей уже демонстрирует нам свою независимую жилку. Мы ожидали, что она прибудет в четверг утром, — сказали Хант и Ривера. — У нее были другие планы!

Вместо запланированных родов в больнице женщина родила дочь на полу в ванной. После успешных родов пара смогла связаться с операторами 911 и командой DC Fire и EMS для получения дополнительной помощи.

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— Спасибо пожарным и парамедикам, которые на месте происшествия оказали помощь маме и ребенку дома, а затем благополучно доставили нас в больницу Сибли в Вашингтоне, — сказали родители. — Этот день мы никогда не забудем!

Малышка Грей уже дома вместе со своим старшим братом Марсом, которому три года. Он не перестает говорить о своей младшей сестре.

Хант и Ривера предполагают, что их дальнейшая жизнь будет еще более непредсказуемой.

Источник: CNN