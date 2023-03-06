Ведуча CNN та головний аналітик з національних питань Кейсі Хант та її чоловік Метью Маріо Рівера минулого тижня незабутнім чином вітали свою другу дитину.

Їхня дочка, Грей Хант Рівера, народилася вдома в середу вранці протягом 13 хвилин раптових пологів. Батьки навіть не встигли викликати швидку допомогу.

– Грей уже демонструє нам свою незалежну жилку. Ми чекали, що вона прибуде в четвер уранці, – сказали Хант та Рівера. – У неї були інші плани!

Замість запланованих пологів у лікарні жінка народила дочку на підлозі у ванній кімнаті. Після успішних пологів пара змогла зв’язатися з операторами 911 та командою DC Fire та EMS для отримання додаткової допомоги.

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– Дякую пожежникам та парамедикам, які на місці події надали допомогу мамі та дитині вдома, а потім благополучно доставили нас до лікарні Сіблі у Вашингтоні, – сказали батьки. – Цей день ми ніколи не забудемо!

Малятко Грей уже вдома разом зі своїм старшим братом Марсом, якому три роки. Він не перестає говорити про свою молодшу сестру.

Хант і Рівера припускають, що їхнє подальше життя буде ще більш непередбачуваним.

Джерело: CNN