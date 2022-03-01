Российские агрессоры, захватившие и удерживающие Чернобыльскую АЭС, испытывают значительное внешнее и внутреннее облучение.

Не обладая навыками по обеспечению личной безопасности во время работы на радиоактивно загрязненной территории, захватчики, находясь в Чернобыльской зоне, испытывают значительное внешнее и внутреннее облучение, которое, без сомнения, проявится в форме онкозаболеваний.

Невежество и непонимание опасностей, пренебрежение правилами, соглашениями и конвенциями часто приводят к досадному самоубийству.

Напомним, что российские агрессоры захватили Чернобыльскую атомную станцию ​​24 февраля. Войска РФ продвигались к объекту через зону отчуждения, где позже, в местах их продвижения, был зафиксирован повышенный уровень радиационного загрязнения.

Одной из причин этого могла быть радиационная пыль, поднимавшаяся в результате прохода техники и личного состава армии РФ отдельными участками зоны отчуждения, где имеются очаги повышенного уровня радиации.

В Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения сообщили, что по последним данным наблюдается семикратное превышение норм поглощенной дозы на датчике рядом с объектами хранения радиоактивных отходов Вектор, Подлесный, Третья очередь и Буряковка.

Это свидетельствует, что агрессоры некорректно пользуются системами безопасности и не обладают необходимой экспертизой для защиты ядерных объектов.