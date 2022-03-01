Російські агресори, які захопили і утримують Чорнобильску АЕС зазнають значного зовнішнього та внутрішнього опромінення.
Не володіючи навичками із забезпечення особистої безпеки під час роботи на радіоактивно забрудненій території, загарбники, знаходячись у Чорнобильській зоні, зазнають значного зовнішнього та внутрішнього опромінення, яке, без сумніву, проявиться у формі онкозахворювань.
Невігластво та нерозуміння небезпек, нехтування правилами, угодами та конвенціями часто призводять до прикрого самогубства.
Нагадаємо, що російські агресори захопили Чорнобильську атомну станцію 24 лютого. Війська РФ просувалися до об’єкту через зону відчуження, де пізніше, у місцях їхнього їхнього просування був зафіксований підвищений рівень радіаційного забруднення.
Однією з причин цього міг бути радіаційний пил, що піднімався внаслідок проходу техніки та особового складу армії РФ окремими ділянками зони відчуження, де є осередки підвищеного рівня радіації.
У Державному агентстві з управління зоною відчуження повідомили, що за останніми даними спостерігається семикратне перевищення норм поглинутої дози на датчику поруч з об’єктами зберігання радіоактивних відходів Вектор, Підлісний, Третя черга та Буряківка.
Це свідчить, що агресори некоректно користуються системами безпеки та не мають необхідної експертизи для захисту ядерних об’єктів.