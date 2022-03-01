Російські агресори, які захопили і утримують Чорнобильску АЕС зазнають значного зовнішнього та внутрішнього опромінення.

Не володіючи навичками із забезпечення особистої безпеки під час роботи на радіоактивно забрудненій території, загарбники, знаходячись у Чорнобильській зоні, зазнають значного зовнішнього та внутрішнього опромінення, яке, без сумніву, проявиться у формі онкозахворювань.

Невігластво та нерозуміння небезпек, нехтування правилами, угодами та конвенціями часто призводять до прикрого самогубства.

Нагадаємо, що російські агресори захопили Чорнобильську атомну станцію 24 лютого. Війська РФ просувалися до об’єкту через зону відчуження, де пізніше, у місцях їхнього їхнього просування був зафіксований підвищений рівень радіаційного забруднення.