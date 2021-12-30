Уровень смертности от нового штамма коронавируса Омикрон на 75% меньше по сравнению с прошлыми волнами Covid-19.

Об этом сообщили ученые Национального института инфекционных заболеваний в Южно-Африканской Республике и Университета Претории.

Эксперты наблюдали за пациентами, которых госпитализировали в больницу в городе Цвани, провинция Гаутенг (ЮАР), которая была очагом вспышки нового штамма. Именно там впервые была зафиксирована вспышка распространения этой мутации. Выяснилось, что из-за штамма Омикрона скончались около 4,5% госпитализированных. Во время других волн Covid-заболеваемости этот показатель находился на уровне 21,3%.

Результаты исследования показали, что кислородной терапии требуют меньше половины пациентов в больницах, тогда как в случаях с предыдущими вариантами коронавируса такое лечение требовалось в 99,5% случаев. Также значительно ниже оказалось число тех, кто нуждается в интенсивной терапии — менее 1%. При других вспышках усиленное лечение требовалось примерно в 4,3% случаев.

Кроме того, время лечения коронавируса в случае заражения штаммом Омикрон также оказалось значительно меньше. Если во время инфицирования другими вариантами люди проводили в больнице примерно 8,8 дня, то в случае штамма Омикрон пациентов выписывают через четыре дня.

Ученые заявили, если такие же результаты исследований появятся и в других странах мира, то произойдет полное разделение показателей заболеваемости и смертности, что приблизит к окончанию пандемии коронавируса.