Рівень смертності від нового штаму коронавірусу Омікрон на 75% менший, порівняно з минулими хвилями Covid-19.

Про це повідомили науковці Національного інституту інфекційних захворювань у Південно-Африканській Республіці та Університету Преторії.

Експерти спостерігали за пацієнтами, яких госпіталізували до лікарні в місті Цвані, провінція Гаутенг (ПАР), яка була осередком спалаху нового штаму. Саме там вперше був зафіксований спалах поширення цієї мутації. З’ясувалося, що через штам Омікрон померли близько 4,5% госпіталізованих. Під час інших хвиль Covid-захворюваності цей показник перебував на рівні 21,3%.

Результати дослідження показали, що кисневої терапії потребують менше половини пацієнтів у лікарнях, тоді як щодо попередніх варіантів коронавірусу таке лікування було потрібне в 99,5% випадків. Також значно нижчою виявилася частка тих, хто потребує інтенсивної терапії — менш як 1%. При інших спалахах посилене лікування було потрібне приблизно в 4,3% випадків.

Крім того, час лікування коронавірусу в разі зараження штамом Омікрон також виявився значно меншим. Якщо під час інфікування іншими варіантами люди проводили у лікарні приблизно 8,8 дня, то у випадку штаму Омікрон пацієнтів виписують через чотири дні.

Науковці заявили, якщо такі ж результати досліджень з’являться і в інших країнах світу, то відбудеться повний поділ показників захворюваності та смертності, що наблизить до закінчення пандемії коронавірусу.