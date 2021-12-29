Штами Омікрон та Дельта можуть викликати нову хвилю захворюваності у світі – ВООЗ

Голова Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейєсус заявив, що штами коронавірусу Омікрон та Дельта можуть викликати нову хвилю захворюваності у світі.

Гебрейєсус повідомив на брифінгу, що це може призвести до цунамі випадків, які значно посилять тиск на системи охорони здоров’я у всьому світі.

Раніше повідомлялося про рекордно високі рівні зараження коронавірусу в Італії та Швейцарії. У Британії зафіксували новий добовий рекорд захворюваності на коронавірус. Міністр охорони здоров’я Франції Олів’є Веран повідомив про безпрецедентну кількість випадків зараження коронавірусом за останню добу в країні, назвавши зростання кількості випадків зараження “цунамі”.

Причиною нової хвилі захворювання у світі є дочірній варіант штаму Омікрон – BA.1, повідомили в прес-службі Інституту мелекулярної біології та генетики. Якщо материнський штам Омікрон (B.1.1.529) виявлено у 18 країнах, то найактивніший з його дочірніх варіантів (BA.1) –щонайменше у 84 країнах.

Джерело: ВООЗ