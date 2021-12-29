Причиною нової хвилі захворювання у світі є дочірній варіант штаму Омікрон – BA.1, повідомили в прес-службі Інституту мелекулярної біології та генетики . Якщо материнський штам Омікрон (B.1.1.529) виявлено у 18 країнах, то найактивніший з його дочірніх варіантів (BA.1) –щонайменше у 84 країнах.

Два тижні тому Омікрон BA.1 становив 14% від виявлених у світі штамів вірусу SARS-CoV-2, а наприкінці минулого тижня – вже 20%.

Омікрон поширюється значно швидше за попередні штами коронавірусу, йдеться у щотижневому звіті ВООЗ. У кількох країнах, зокрема, Великобританії та США, він уже випередив штам Дельта, що домінував там раніше. В окремих європейських країнах – Франції, Великій Британії, Італії, Греції та Португалії – щодня спостерігається рекордний рівень інфікування, наприклад, у Франції 28 грудня – майже 180 тис. випадків за добу.

Днями в Україні було зафіксовано п’ять випадків зараження штамом Омікрон. Перший випадок було детектовано 18 грудня.

Водночас зауважимо, що агресивні варіанти штаму Дельта продовжують активно розповсюджуватись світом. У тому числі й Україною.

На сьогодні інститут, на жаль, не має фінансової можливості та зразків для проведення повногеномної детекції штамів вірусу SARS-CoV-2, які циркулюють країною, але науковці біоінформатично аналізують ситуацію у світі та Україні за відкритими базами даних.

Відомо, що штам Омікрон має багато мутацій, чим відрізняється від попередніх небезпечних штамів, зокрема Альфа, Дельта. Але дочірні варіанти Омікрону теж мають відмінності практично в усіх структурних елементах вірусу. В основному це гарячі точки, тобто багато з них вже спостерігались у інших штамах та варіантах, але мають значення комбінації надбаних мутацій, які разом можуть надавати інші властивості, що потребує ретельного аналізу.

Як відомо, Омікрон названо штамом, який викликає занепокоєння, насамперед завдяки дуже швидкому розповсюдженню та стійкості до існуючих вакцин.

Низка країн вже запровадила введення своїм громадянам третьої або четвертої бустерної дози вакцинами, які були ефективними проти попередніх штамів. Чи здатні існуючі вакцини зупинити нову хвилю пандемії – покаже час.

Тому дуже важливими є своєчасна розробка та виробництво ефективних вакцин, специфічних проти тих збудників вірусних хвороб, що циркулюють на даний момент, або появу яких прогнозують у країні найближчим часом.

Виходячи з таких засад, науковці ІМБГ НАНУ пропонують створити універсальну касетну платформу, в яку можна клонувати та швидко змінювати будь-які штами та варіанти будь-яких вірусів і патогенів для отримання різних типів вакцин: ДНК, РНК та білкових.

Найближчим часом цей напрям стане дуже актуальним, оскільки жодна іноземна фармацевтична компанія через власні фінансові інтереси та бажання якомога більше заробити на існуючих розробках не здатна швидко реагувати на мінливу ситуацію.

ІМБГ працює над створенням такої платформи, українські вчені готові працювати над цими задачами швидко та ефективно. Важливо, щоб усвідомлення владою того факту, що пандемія – це теж війна, якій не видно кінця і невідомо, звідки і який прийде ворог, реалізувалося у конкретні справи та національні наукові програми.

Джерело: прес-служба ІМБГ