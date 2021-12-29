Причиной новой волны заболевания в мире является дочерний вариант штамма Омикрон – BA.1, сообщили в пресс-службе Института молекулярной биологии и генетики. Если материнский штамм Омикрон (B.1.1.529) обнаружен в 18 странах, то наиболее активный из его дочерних вариантов (BA.1) – не менее 84 стран.

Две недели назад Омикрон BA.1 составил 14% от обнаруженных в мире штаммов вируса SARS-CoV-2, а в конце прошлой недели – уже 20%.

Омикрон распространяется значительно быстрее предыдущих штаммов коронавируса, говорится в еженедельном отчете ВОЗ. В нескольких странах, в частности, Великобритании и США, он уже опередил доминировавший там ранее штамм Дельта. В отдельных европейских странах – Франции, Великобритании, Италии, Греции и Португалии – ежедневно наблюдается рекордный уровень инфицирования, например, во Франции 28 декабря – почти 180 тыс. случаев в сутки.

На днях в Украине было зафиксировано пять случаев заражения штаммом Омикрон. Первый случай был детектирован 18 декабря.

В то же время, заметим, что агрессивные варианты штамма Дельта продолжают активно распространяться по миру. В том числе и по Украине.

Сегодня институт, к сожалению, не имеет финансовой возможности и образцов для проведения полногеномной детекции штаммов вируса SARS-CoV-2, которые циркулируют страной, но ученые биоинформатически анализируют ситуацию в мире и Украине по открытым базам данных.

Известно, что штамм Омикрон имеет много мутаций, чем отличается от предыдущих опасных штаммов, в частности, Альфа, Дельта. Но дочерние варианты Омикрона тоже имеют отличия практически во всех структурных элементах вируса.

В основном это горячие точки, то есть многие уже наблюдались в других штаммах и вариантах, но имеют значение комбинации приобретенных мутаций, которые вместе могут придавать другие свойства, что требует тщательного анализа.

Как известно, Омикрон назван штаммом, который вызывает беспокойство, в первую очередь благодаря очень быстрому распространению и устойчивости к существующим вакцинам.

Ряд стран уже разрешили введение своим гражданам третьей или четвертой бустерной дозы вакцинами, которые были эффективны против предыдущих штаммов. Способны ли существующие вакцины остановить новую волну пандемии – покажет время.

Поэтому очень важны своевременная разработка и производство эффективных вакцин, эффективных против циркулирующих на данный момент возбудителей вирусных болезней или появление которых прогнозируют в стране в ближайшее время.

Исходя из таких принципов, ученые ИМБГ НАНУ предлагают создать универсальную кассетную платформу, в которую можно клонировать и быстро изменять любые штаммы и варианты любых вирусов и патогенов для получения различных типов вакцин: ДНК, РНК и белковых.

В ближайшее время это направление станет очень актуальным, поскольку ни одна иностранная фармацевтическая компания из-за собственных финансовых интересов и желания как можно больше заработать на существующих разработках не способна быстро реагировать на меняющуюся ситуацию.

ИМБГ работает над созданием такой платформы, украинские ученые готовы работать над этими задачами быстро и эффективно. Важно, чтобы осознание властью того факта, что пандемия — это тоже война, которой не видно конца и неизвестно, откуда и придет враг, реализовалось в конкретные дела и национальные научные программы.

Источник: пресс-служба ИМБГ