Штаммы Омикрон и Дельта могут вызвать новую волну заболеваемости в мире — ВОЗ

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что штаммы коронавируса Омикрон и Дельта могут вызвать новую волну заболеваемости в мире.
Гебрейесус сообщил на брифинге, что это может привести к цунами случаев, которые значительно усилят давление на системы здравоохранения по всему миру.
Media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/YiH0C4I3JD
— World Health Organization (WHO) (@WHO) December 29, 2021
Ранее сообщалось о рекордно высоких уровнях заражения коронавируса в Италии и Швейцарии. В Британии зафиксировали новый суточный рекорд заболеваемости коронавирусом. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил о беспрецедентном количестве случаев заражения коронавирусом за последние сутки в стране, назвав рост количества случаев заражения “цунами”.
Причиной новой волны заболевания в мире является дочерний вариант штамма Омикрон – BA.1, сообщили в пресс-службе Института молекулярной биологии и генетики. Если материнский штамм Омикрон (B.1.1.529) обнаружен в 18 странах, то наиболее активный из его дочерних вариантов (BA.1) – не менее84 стран.
Источник: ВОЗ