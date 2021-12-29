Штаммы Омикрон и Дельта могут вызвать новую волну заболеваемости в мире — ВОЗ

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что штаммы коронавируса Омикрон и Дельта могут вызвать новую волну заболеваемости в мире.

Гебрейесус сообщил на брифинге, что это может привести к цунами случаев, которые значительно усилят давление на системы здравоохранения по всему миру.

Ранее сообщалось о рекордно высоких уровнях заражения коронавируса в Италии и Швейцарии. В Британии зафиксировали новый суточный рекорд заболеваемости коронавирусом. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил о беспрецедентном количестве случаев заражения коронавирусом за последние сутки в стране, назвав рост количества случаев заражения “цунами”.

Причиной новой волны заболевания в мире является дочерний вариант штамма Омикрон – BA.1, сообщили в пресс-службе Института молекулярной биологии и генетики. Если материнский штамм Омикрон (B.1.1.529) обнаружен в 18 странах, то наиболее активный из его дочерних вариантов (BA.1) – не менее84 стран.

Источник: ВОЗ