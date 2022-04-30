Covid-сертификат после завершения срока действия не исчезнет из приложения Дія, а будет считаться недействительным.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. По его словам, таким образом Министерство цифровой трансформации хочет оставить в приложении историю вакцинации от коронавируса.

— Это важно для людей, которые потеряли связь со своим семейным врачом или же эвакуировались в пределах Украины или за границу. Они смогут показать медработнику, сколько имели вакцин — одну, две или бустерную дозы, — отметил он.

Напомним, что Covid-сертификаты в Дії взаимопризнаны с Европейским Союзом. Это значит, что таким сертификатом можно свободно пользоваться за рубежом.

Кроме того, в приложении Дія с 1 февраля 2022 года доступен обновленный Covid-сертификат для тех, кто получил бустерную прививку от коронавируса. Чтобы обновить документ, достаточно отправить запрос на портале или в приложении.