Covid-сертифікат після завершення терміну дії не зникне із застосунку Дія, а вважатиметься недійсним.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. За його словами, у такий спосіб Міністерство цифрової трансформації хоче залишити у застосунку історію вакцинації від коронавірусу.

– Це важливо для людей, які втратили зв’язок зі своїм сімейним лікарем або ж евакуювались у межах України чи за кордон. Вони зможуть показати медпрацівнику, скільки мали вакцин — одну, дві чи бустерну дози, – зазначив він.

Нагадаємо, що Covid-сертифікати в Дії взаємовизнані з Європейським Союзом. Це означає, що таким сертифікатом можна вільно користуватися за кордоном.

Крім того, у додатку Дія з 1 лютого 2022 року доступний оновлений Covid-сертифікат для тих, хто отримав бустерне щеплення від коронавірусу. Щоб оновити документ, достатньо надіслати запит на порталі чи в застосунку.