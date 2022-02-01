У додатку Дія з 1 лютого 2022 року доступний оновлений Covid-сертифікат для тих, хто отримав бустерне щеплення від коронавірусу.

Щоб оновити документ, достатньо надіслати запит на порталі чи в застосунку.

– Зробити це можна одразу в перший день введення дози вакцини проти коронавірусу, щойно медики введуть дані про вакцинацію до ЕСОЗ, – зазначають у МОЗ.

Водночас термін дії такого документа становитиме 270 днів, як і в усіх країнах ЄС.

– Наразі понад 350 тис. українців посилили свій захист та вже отримали бустерну дозу антиковідної вакцини, – повідомив очільник МОЗ України Віктор Ляшко.

Оновлений сертифікат вакцинації можна використовувати як всередині країни, так і за кордоном.

В Україні він чинний з дня введення дози, у країнах, які входять до Довірчої мережі, з 14 дня від цієї дати.

Важливо пам’ятати, що новий документ генерується за умови будь-якої з дозволених схем поєднання вакцин, визнаних в Україні.

Для бустерної дози Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) рекомендує надавати перевагу м-РНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty, незалежно від того, якою вакциною раніше було проведено повний цикл вакцинації, уточнюють у відомстві.

Джерело: МОЗ

Фото: Мінцифри