В Україні власники підроблених документів про вакцинацію від коронавірусу можуть анулювати свій сертифікат.

Про це розповіла заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич в етері одного з українських каналів. За її словами, українці, які купили підроблені документи про щеплення від Covid-19, можуть звернутися до сімейного лікаря. Він анулює сертифікат і дасть направлення на реальне щеплення.

– Необхідно звернутися до медичного працівника – до лікаря. Він інформує Нацполіцію про те, що виявлено підробний документ. Людина має всіляко сприяти слідчим діям, щоб виявити шахраїв, які продають підробні документи, – зазначила Карчевич.

Експертка додала, що лікар може направити людину на щеплення, якщо немає жодних протипоказань, та внести дані до системи.

Карчевич повідомила, що українці вже роблять щеплення бустерною дозою вакцини, яку дозволили у країні усім охочим. Вона порадила власникам фальшивих сертифікатів про вакцинацію якнайшвидше анулювати їх.

За минулу добу, 9 січня, в Україні від коронавірусу вакцинували 20 376 людей. Першу дозу отримали 5 850 людей, другу дозу – 12 350 людей, додаткову дозу отримали 123 людини, бустерну дозу – 2 053 людини. Детальніше про вакцинацію в Україні – читайте на Фактах ICTV.