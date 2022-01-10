В Украине владельцы поддельных документов о вакцинации от коронавируса могут аннулировать свой сертификат.

Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич в эфире одного из украинских каналов. По ее словам, украинцы, которые купили поддельные документы о прививках от Covid-19, могут обратиться к семейному врачу. Он аннулирует сертификат и даст направление на реальную прививку.

— Необходимо обратиться к медицинскому работнику — к врачу. Он информирует Нацполицию о том, что обнаружен поддельный документ. Человек должен всячески способствовать следственным действиям, чтобы выявить мошенников, продающих поддельные документы, — отметила Карчевич.

Эксперт добавила, что врач может направить человека на прививку, если нет никаких противопоказаний, и внести данные в систему.

Карчевич сообщила, что украинцы уже делают прививки бустерной дозой вакцины, которую разрешили в стране всем желающим. Она посоветовала владельцам фальшивых сертификатов о вакцинации как можно скорее аннулировать их.

За прошлые сутки, 9 января, в Украине от коронавируса вакцинировали 20 376 человек. Первую дозу получили 5 850 человек, вторую дозу – 12 350 человек, дополнительную дозу получили 123 человека, бустерную дозу – 2 053 человека. Подробнее о вакцинации в Украине — читайте на Фактах ICTV.