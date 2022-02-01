В приложении Дія с 1 февраля 2022 года доступен обновленный Covid-сертификат для тех, кто получил бустерную прививку от коронавируса.

Чтобы обновить документ, достаточно отправить запрос на портале или в приложении.

— Сделать это можно сразу в первый день введения дозы вакцины против коронавируса, как только медики введут данные о вакцинации в ЭСЗ, — отмечают в Минздраве.

В то же время срок действия такого документа будет составлять 270 дней, как и во всех странах ЕС.

— Сейчас более 350 тыс. украинцев усилили свою защиту и уже получили бустерную дозу антиковидной вакцины, — сообщил глава Минздрава Украины Виктор Ляшко.

Обновленный сертификат вакцинации можно использовать как внутри страны, так и за границей.

В Украине он действует со дня введения дозы в странах, входящих в Доверительную сеть, с 14 дня от этой даты.

Важно помнить, что новый документ генерируется при любой из разрешенных схем сочетания вакцин, признанных в Украине.

Для бустерной дозы Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) рекомендует отдавать предпочтение м-РНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty, независимо от того, какой вакциной ранее был проведен полный цикл вакцинации, уточняют в ведомстве.

Источник: Минздрав

Фото: Минцифры