На этой неделе власти Китая заявили, что страна вступила в эру отрицательного прироста населения. По данным Национального бюро статистики, население Поднебесной сократилось на 850 тыс. человек до 1,41 млрд в 2022 году.

Отмечается, что отрицательный прирост населения усугубился Covid-19 и ограничительной государственной политикой.

— Дать детям достойную жизнь стоит слишком дорого. В школе учат пропаганде, поэтому я бы хотела отправить их в международную школу или за границу. Но я не могу себе этого позволить, — призналась 26-летняя исследовательница Конгконг.

Многолетние исследования показали, что основными причинами низкого уровня рождаемости в Китае являются растущие расходы на воспитание детей и отсутствие социальных гарантий.

Сейчас смотрят Сообщается, что в последние годы правительство начало предлагать такие стимулы, как налоговые льготы, субсидии по уходу за детьми и более продолжительный отпуск по уходу за ребенком, одновременно препятствуя абортам. Но эти меры не вызвали бэби-бума. Отмечается, что мрачная картина усугубляется широко распространенным пессимизмом, вызванным пандемией коронавируса. — Сокращение численности населения началось почти на десять лет раньше, чем предполагала Организация Объединенных Наций. Еще в 2019 году ООН прогнозировала пик численности населения Китая в 2031–2032 годах, — отметил профессор социологии Калифорнийского университета в Ирвайне Ван Фэн. По его словам, снижение численности населения может быть связано с политикой одного ребенка, которая началась три с половиной десятилетия назад. Это привело к меньшему количеству женщин детородного возраста, увеличению людей, которые откладывают брак или отказываются от него и, как следствие, к снижению количества рождений в браке, отмечает ученый.

Источник The Guardian

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