Смертность в Украине будет расти, а рождаемость будет сокращаться, об этом во время брифинга рассказала директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины, профессор, Элла Либанова.

Элла Либанова убеждена, что смертность населения в скором будущем в Украине будет неизбежно расти, этому есть прежде всего три причины: гибель военных, гибель мирного населения в результате обстрелов, а также преждевременная смерть из-за стресса.

В то же время рождаемость будет и дальше падать.

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– Несмотря на уверенность многих экспертов относительно наступления послевоенного бэби-бума, я не вижу таких перспектив. Бэби-бум может произойти, только если быстро начнет расти уровень и качество жизни населения, — заявила она.

Эксперт прибавила, что, при благоприятных экономических условиях, в Украину может прибыть значительное количество рабочей силы не только из бедных азиатских стран, но и из Европы.

Ранее Элла Либанова высказывала мнение, что в случае, если война затянется на долгое время, часть переселенцев из Украины могут не вернуться на Родину после победы – поскольку их жизнь за границей уже будет устроена.

Затем отток украинцев начнется из-за того, что устроенные за границей начнут перевозить туда родственников, и Украина может потерять целые украинские семьи.

Источник: Украинский кризисный медиацентр