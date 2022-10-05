Смертність в Україні зростатиме, а народжуваність – скорочуватиметься, про це під час брифінгу розповіла директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України, професорка, Елла Лібанова.

Елла Лібанова переконана, що смертність населення у недалекому майбутньому в Україні неминуче зростатиме, передусім через три складові: загибель військових, загибель мирного населення внаслідок обстрілів, а також передчасна смерть через стрес.

Водночас народжуваність буде й надалі падати.

Зараз дивляться

– Не дивлячись на впевненість багатьох експертів щодо настання повоєнного бебі-буму, я не бачу таких перспектив. Бебі-бум може статись, тільки якщо швидко почне зростати рівень та якість життя населення, – заявила вона.

Експертка додала, що, за сприятливих економічних умов, до України може прибути значна кількість робочої сили не тільки з бідних азійських країн, але й із країн Європи.

Раніше Елла Лібанова висловлювала думку, що у разі, якщо війна затягнеться на довгий час, частина переселенців з України може не повернутися на Батьківщину після перемоги – оскільки їхнє життя за кордоном вже буде влаштоване.

Потім відтік українців почнеться через те, що влаштовані за кордоном почнуть перетягувати туди родичів, і Україна може втратити цілі українські сім’ї.

Джерело: Український кризовий медіацентр