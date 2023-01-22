Цього тижня влада Китаю заявила, що країна вступила в еру негативного приросту населення. За даними Національного бюро статистики, населення Піднебесної скоротилося на 850 тис. осіб до 1,41 млрд у 2022 році.

Зазначається, що негативний приріст населення посилився Covid-19 та обмежувальною державною політикою.

– Дати дітям гідне життя коштує занадто дорого. У школі вчать пропаганді, тому я б хотіла відправити їх в міжнародну школу або за кордон. Але я не можу собі цього дозволити, — зізналася 26-річна дослідниця Конгконг.

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Багаторічні дослідження показали, що основними причинами низького рівня народжуваності в Китаї є зростаючі витрати на виховання дітей і відсутність соціальних гарантій.

За останні роки уряд, як повідомляється, почав пропонувати такі стимули, як податкові пільги, субсидії на догляд за дітьми та довші відпустки по догляду за дитиною, одночасно перешкоджаючи абортам. Але ці заходи не викликали бебі-буму.

Зазначається, що похмура картина посилюється широко поширеним песимізмом, викликаним пандемією коронавірусу.

– Скорочення чисельності населення почалося майже на десять років раніше, ніж передбачала організація Об’єднаних Націй. Ще в 2019 році ООН прогнозувала пік чисельності населення Китаю в 2031-2032 роках, – зазначив професор соціології Каліфорнійського університету в Ірвайні Ван Фен.

За його словами, зниження чисельності населення може бути пов’язане з політикою однієї дитини, яка почалася три з половиною десятиліття тому.

Це призвело до меншої кількості жінок дітородного віку, збільшення людей, які відкладають шлюб або відмовляються від нього і, як наслідок, до зниження кількості народжень у шлюбі, зазначає вчений.