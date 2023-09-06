С сентября 2023 года в Мариуполе прекращено предоставление инсулина лицам, не имеющим российского паспорта. Эту информацию сообщил в Telegram-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Из-за этого решения многие тысячи украинцев, не имеющих российского гражданства, оказались без необходимой медицинской помощи.

Ситуация стала возможной из-за сознательного затягивания россиянами процедуры выдачи российского паспорта для украинцев, проживающих в Мариуполе.

Российский паспорт стал обязательным для жителей Мариуполя, работающих в бюджетной сфере, в январе 2023. Тогда сообщалось, что с 1 января обязательным становится получение российских паспортов всем учителям, медикам, полицейским и работникам госвласти.

Источник: Петр Андрющенко