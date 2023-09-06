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Нет паспорта РФ — нет инсулина: мариупольцам перестали выдавать лекарства

6 сентября 2023, 12:47
Ольга Боднарчук редактор
діабет, інсулін, цукор
Источник: Pixabay

С сентября 2023 года в Мариуполе прекращено предоставление инсулина лицам, не имеющим российского паспорта. Эту информацию сообщил в Telegram-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Из-за этого решения многие тысячи украинцев, не имеющих российского гражданства, оказались без необходимой медицинской помощи.

Ситуация стала возможной из-за сознательного затягивания россиянами процедуры выдачи российского паспорта для украинцев, проживающих в Мариуполе.

Российский паспорт стал обязательным для жителей Мариуполя, работающих в бюджетной сфере, в январе 2023. Тогда сообщалось, что с 1 января обязательным становится получение российских паспортов всем учителям, медикам, полицейским и работникам госвласти.

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Источник: Петр Андрющенко

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Інсулін Мариуполь
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