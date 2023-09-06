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Немає паспорта РФ – немає інсуліну: маріупольцям перестали видавати ліки

6 Вересня 2023, 12:47
Ольга Боднарчук редактор
діабет, інсулін, цукор
Джерело: Pixabay

З вересня 2023 року в Маріуполі припинено надання інсуліну особам, які не мають російського паспорта. Цю інформацію повідомив у Telegram-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Через це рішення багато тисяч українців, які не мають російського громадянства, опинилися без необхідної медичної допомоги.

Ситуація стала можливою через свідоме затягування росіянами процедури видачі російського паспорта для українців, які проживають у Маріуполі.

Російський паспорт став обов’язковим для жителів Маріуполя, що працюють у бюджетній сфері, в січні 2023. Тоді повідомлялося, що з 1 січня обов’язковим стає отримання російських паспортів усім вчителям, медикам, поліціянтам і працівникам держвлади.

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Джерело: Петро Андрющенко

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