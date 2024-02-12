Неизвестная кишечная инфекция вспыхнула на круизном лайнере Queen Victoria в США.

Симптомы кишечной инфекции

По данным Travel Pulse, у 154 человек на борту началась внезапная рвота и диарея.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) расследует причину заболевания.

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Первые симптомы были обнаружены 1 февраля, с тех пор количество заболевших стремительно увеличивается. Сейчас инфицированы 129 пассажиров и 25 членов экипажа.

Маршрут лайнера

Лайнер Queen Victoria отправился из Форт-Лодердейла, штат Флорида, 22 января и должен прибыть в Гонолулу 12 февраля.

На борту находятся 1 824 пассажира и 967 членов экипажа.

Компания Cunard ввела усиленные протоколы здоровья и безопасности: повышенное качество уборки, дезинфекция, изоляция больных и информирование всех на борту о ситуации.

По информации сайта CruiseMapper, отслеживающего круизы, Queen Victoria совершает 55-дневное путешествие по миру, от Гамбурга до Сиднея.

Лайнер должен завершить свой маршрут 4 марта.

Болезни на круизных лайнерах

Это уже второй случай массовой инфекции на круизном лайнере с начала года.

В январе, на Celebrity Constellation заболели 100 человек. CDC установили, что тогда причиной был норовирус — кишечная инфекция.

Источник: TravePulse