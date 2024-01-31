Из-за пассажира, который постоянно и громко пукал в салоне самолета, уже выруливающего на взлет, экипаж применил чрезвычайные меры. Взлет прекратили, пассажира сняли с рейса, вылет задержали на полчаса.
Газы! Чрезвычайное происшествие в салоне самолета
Рейс American Airlines направлялся из города Феникс, штат Аризона, в город Остин, штат Техас. Теперь этот рейс в момент стал известным по всей стране. О чрезвычайном происшествии на его борту очевидцы написали в Redditоr. Публикация стала вирусной.
Один из участников происшествия написал, что проблемы со странным пассажиром начались еще перед посадкой. Явно недовольный мужчина ворчал себе под нос, потом грубил, что-то выкрикивал. А когда большинство уже поднялось на борт, начал пукать — громко и часто. Вонь стояла во всем салоне.
На замечания отвечал агрессивно, пришлось вмешаться бортпроводникам.
Как сообщает Redditor, самолет уже выруливал по взлетной полосе. Однако вдруг остановился и развернулся обратно — к аэровокзалу.
Когда лайнер остановился, стюардесса предложила странному пассажиру покинуть борт. Выкрикнув тираду недовольства, он все же схватил свою сумку и выбежал из самолета.
Что могло вызвать метеоризм
Потребление трудноперевариваемой пищи, а также определенных лекарств может привести к неконтролируемому высвобождению кишечных газов.
Порой частое пуканье может быть симптомом какого-то заболевания, в том числе:
- целиакии;
- аутоиммунного панкреатита;
- болезни Крона;
- диабета;
- гастроэзофагеальной рефлюксной болезни;
- раздраженного кишечника;
- гастропареза и тому подобное.
Другие возможные причины чрезмерного пуканья включают запор, стресс или изменение состава бактерий в пищеварительном тракте.
Чрезмерное газообразование очень трудно контролировать, иногда нужна медицинская помощь.
Источник: Science Times