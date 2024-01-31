Из-за пассажира, который постоянно и громко пукал в салоне самолета, уже выруливающего на взлет, экипаж применил чрезвычайные меры. Взлет прекратили, пассажира сняли с рейса, вылет задержали на полчаса.

Газы! Чрезвычайное происшествие в салоне самолета

Рейс American Airlines направлялся из города Феникс, штат Аризона, в город Остин, штат Техас. Теперь этот рейс в момент стал известным по всей стране. О чрезвычайном происшествии на его борту очевидцы написали в Redditоr. Публикация стала вирусной.

Один из участников происшествия написал, что проблемы со странным пассажиром начались еще перед посадкой. Явно недовольный мужчина ворчал себе под нос, потом грубил, что-то выкрикивал. А когда большинство уже поднялось на борт, начал пукать — громко и часто. Вонь стояла во всем салоне.

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На замечания отвечал агрессивно, пришлось вмешаться бортпроводникам.

Как сообщает Redditor, самолет уже выруливал по взлетной полосе. Однако вдруг остановился и развернулся обратно — к аэровокзалу.

Когда лайнер остановился, стюардесса предложила странному пассажиру покинуть борт. Выкрикнув тираду недовольства, он все же схватил свою сумку и выбежал из самолета.

Что могло вызвать метеоризм

Потребление трудноперевариваемой пищи, а также определенных лекарств может привести к неконтролируемому высвобождению кишечных газов.

Порой частое пуканье может быть симптомом какого-то заболевания, в том числе:

целиакии;

аутоиммунного панкреатита;

болезни Крона;

диабета;

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни;

раздраженного кишечника;

гастропареза и тому подобное.

Другие возможные причины чрезмерного пуканья включают запор, стресс или изменение состава бактерий в пищеварительном тракте.

Чрезмерное газообразование очень трудно контролировать, иногда нужна медицинская помощь.

Источник: Science Times