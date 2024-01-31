Через пасажира, який постійно й голосно пукав у салоні літака, що вже вирулював на зліт, екіпаж вжив надзвичайних заходів. Зліт припинили, пасажира зняли з рейсу, виліт затримали на пів години.
Гази! Надзвичайна подія в салоні літака
Рейс American Airlines вирушав з міста Фенікс, штат Арізона, до міста Остін, штат Техас. Тепер цей рейс в момент став відомим у всій країні. Про надзвичайну подію на його борту очевидці написали в Redditоr. Публікація стала вірусною.
Один із учасників події написав, що проблеми з дивним пасажиром почалися ще перед посадкою. Явно невдоволений чоловік бурчав собі під ніс, потім грубив, щось викрикував. А коли більшість уже піднялася на борт, почав пукати – голосно і часто. Сморід стояв у всьому салоні.
На зауваження відповідав агресивно, довелося втрутитися бортпровідникам.
Як повідомляє Redditor, літак уже вирулював злітною смугою. Однак раптом зупинився і розвернувся назад – до аеровокзалу.
Коли лайнер зупинився, стюардеса запропонувала дивному пасажиру покинути борт. Вигукнувши тираду невдоволення, він все ж схопив свою сумку і вибіг з літака.
Що могло викликати метеоризм
Споживання важкоперетравлюваної їжі, а також певних ліків може призвести до неконтрольованого вивільнення кишкових газів.
Часом таке пукання може бути симптомом якогось захворювання, зокрема:
- целіакії;
- аутоімунного панкреатиту;
- хвороби Крона;
- діабету;
- гастроезофагеальної рефлюксної хвороби;
- подразненого кишківника;
- гастропарезу тощо.
Інші можливі причини надмірного пукання: закреп, стрес або зміна складу бактерій у травному тракті.
Надмірне газоутворення дуже важко контролювати, іноді потрібна медична допомога.
Джерело: Science Times