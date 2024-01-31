Через пасажира, який постійно й голосно пукав у салоні літака, що вже вирулював на зліт, екіпаж вжив надзвичайних заходів. Зліт припинили, пасажира зняли з рейсу, виліт затримали на пів години.

Гази! Надзвичайна подія в салоні літака

Рейс American Airlines вирушав з міста Фенікс, штат Арізона, до міста Остін, штат Техас. Тепер цей рейс в момент став відомим у всій країні. Про надзвичайну подію на його борту очевидці написали в Redditоr. Публікація стала вірусною.

Один із учасників події написав, що проблеми з дивним пасажиром почалися ще перед посадкою. Явно невдоволений чоловік бурчав собі під ніс, потім грубив, щось викрикував. А коли більшість уже піднялася на борт, почав пукати – голосно і часто. Сморід стояв у всьому салоні.

Зараз дивляться

На зауваження відповідав агресивно, довелося втрутитися бортпровідникам.

Як повідомляє Redditor, літак уже вирулював злітною смугою. Однак раптом зупинився і розвернувся назад – до аеровокзалу.

Коли лайнер зупинився, стюардеса запропонувала дивному пасажиру покинути борт. Вигукнувши тираду невдоволення, він все ж схопив свою сумку і вибіг з літака.

Що могло викликати метеоризм

Споживання важкоперетравлюваної їжі, а також певних ліків може призвести до неконтрольованого вивільнення кишкових газів.

Часом таке пукання може бути симптомом якогось захворювання, зокрема:

целіакії;

аутоімунного панкреатиту;

хвороби Крона;

діабету;

гастроезофагеальної рефлюксної хвороби;

подразненого кишківника;

гастропарезу тощо.

Інші можливі причини надмірного пукання: закреп, стрес або зміна складу бактерій у травному тракті.

Надмірне газоутворення дуже важко контролювати, іноді потрібна медична допомога.

Джерело: Science Times