Невідома кишкова інфекція спалахнула на круїзному лайнері Queen Victoria в США.

Симптоми кишкової інфекції

За даними Travel Pulse, у 154 людей на борту почалась раптова блювота і діарея.

Центр з контролю та профілактики захворювань США (CDC) розслідує причину захворювання.

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Перші симптоми були виявлені 1 лютого, з того часу кількість хворих стрімко збільшується. Зараз інфіковані 129 пасажирів і 25 членів екіпажу.

Маршрут лайнера

Лайнер Queen Victoria вирушив з Форт-Лодердейла, штат Флорида, 22 січня і має прибути до Гонолулу 12 лютого.

На борту перебувають 1 824 пасажири та 967 членів екіпажу.

Компанія Cunard ввела посилені протоколи здоров’я та безпеки: підвищена якість прибирання, дезінфекція, ізоляція хворих та інформування всіх на борту про ситуацію.

За інформацією сайту CruiseMapper, що відстежує круїзи, Queen Victoria здійснює 55-денну подорож світом, від Гамбурга до Сіднея.

Лайнер повинен завершити свій маршрут 4 березня.

Хвороби на круїзних лайнерах

Це вже другий випадок масової інфекції на круїзному лайнері від початку року.

У січні на Celebrity Constellation захворіли 100 осіб. CDC встановили, що тоді причиною був норовірус – кишкова інфекція.

Джерело: TravePulse