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Несокрушимый лейтенант из Хмельницкой области: после ДТП он не мог сам есть и двигаться, а теперь восстановился

28 февраля 2023, 17:29
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Хмельницький

Еще до начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины лейтенант контактной службы 22-летний Борис Рогачевский подписал контракт на службу в Вооруженных силах Украины. После 24 февраля он ушел на фронт защищать родную страну от врага по самым горячим направлениям.

Там он вместе с собратьями давал отпор агрессору, пройдя через тяжелые бои, вражеские обстрелы и ракетные атаки.

Однако беда пришла откуда и не ожидали. В августе, находясь по службе на мирной Волыни, он попал в ужасное ДТП. Защитник был в критическом состоянии, первую неотложную помощь ему оказали врачи Львовской области, в Рудковской центральной районной больнице.

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Бойца перевели в Хмельницкую областную больницу, а затем для длительной реабилитации – в Хмельницкий областной госпиталь ветеранов войны.

Когда Рогачевский попал на лечение, его состояние было очень тяжелым – он мог получать питание только через специальный катетер и не мог ходить.

Далее последовали непростые и долгие месяцы реабилитации, прежде чем боец смог полностью восстановился.

Когда его выписывали, он уже показывал хорошие результаты:  мог самостоятельно есть, одеваться, передвигаться и контролировать свое тело.

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Сейчас Борис полностью восстановился и не зависит от других. Уж очень скоро он сможет вернуться к полноценной жизни.

Фото: Минздрав

Источник
Минздрав
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