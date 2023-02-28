Еще до начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины лейтенант контактной службы 22-летний Борис Рогачевский подписал контракт на службу в Вооруженных силах Украины. После 24 февраля он ушел на фронт защищать родную страну от врага по самым горячим направлениям.

Там он вместе с собратьями давал отпор агрессору, пройдя через тяжелые бои, вражеские обстрелы и ракетные атаки.

Однако беда пришла откуда и не ожидали. В августе, находясь по службе на мирной Волыни, он попал в ужасное ДТП. Защитник был в критическом состоянии, первую неотложную помощь ему оказали врачи Львовской области, в Рудковской центральной районной больнице.

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Бойца перевели в Хмельницкую областную больницу, а затем для длительной реабилитации – в Хмельницкий областной госпиталь ветеранов войны.

Когда Рогачевский попал на лечение, его состояние было очень тяжелым – он мог получать питание только через специальный катетер и не мог ходить.

Далее последовали непростые и долгие месяцы реабилитации, прежде чем боец смог полностью восстановился.

Когда его выписывали, он уже показывал хорошие результаты: мог самостоятельно есть, одеваться, передвигаться и контролировать свое тело.

Сейчас Борис полностью восстановился и не зависит от других. Уж очень скоро он сможет вернуться к полноценной жизни.

Фото: Минздрав