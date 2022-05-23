В Боярской больнице интенсивного лечения создано новое реанимационное отделение на 10 коек, которое уже во время войны удалось оснастить мощным базовым необходимым оборудованием и расходными материалами.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

— Военная агрессия Российской Федерации ежедневно наносит удары по системе здравоохранения Украины, разрушая и повреждая медучреждения, современное медицинское оборудование, лишая жизни врачей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за обстрелов со стороны террористов, к сожалению, полностью разрушены 105 заведений здравоохранения.

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Однако даже когда нагрузка на медицинскую систему возросла, а условия работы медиков значительно усложнились, Минздрав, совместно с международными организациями, волонтерами, местными властями, направляет на восстановление больниц, их переоснащение, расширение функционала и возможностей.

К примеру, отделение реанимации в Боярке имеет минисервер, системы мониторинга за пациентом, мониторы пациента, 10 аппаратов ИВЛ и т.д.

Отмечается, что подобные реанимационные отделения уже созданы и начали работу в Броварской больнице интенсивного лечения и Киевской областной клинической больнице.

Фото: Минздрав