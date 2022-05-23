У Боярській лікарні інтенсивного лікування створено нове реанімаційне відділення на 10 ліжок, яке вже під час війни вдалося оснастити потужним базовим необхідним обладнанням та витратними матеріалами.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

– Військова агресія Російської Федерації щодня завдає ударів по системі охорони здоров’я України, руйнуючи і пошкоджуючи медустанови, сучасне медичне обладнання, позбавляючи життя лікарів, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що через обстріли з боку терористів, на жаль, повністю зруйновано 105 закладів охорони здоров’я.

Зараз дивляться

Однак навіть коли навантаження на медичну систему зросло, а умови роботи медиків значно ускладнилися, МОЗ, спільно з міжнародними організаціями, волонтерами, місцевою владою, спрямовує на відновлення лікарень, їхнє переоснащення, розширення функціоналу і можливостей.

Наприклад, відділення реанімації в Боярці має мінісервер, системи моніторингу за пацієнтом, монітори пацієнта, 10 апаратів ШВЛ тощо.

Відзначається, що подібні реанімаційні відділення вже створені і почали роботу в Броварській лікарні інтенсивного лікування та Київській обласній клінічній лікарні.

Фото: МОЗ