Четвертый день войны. Директор Института сердца Борис Тодуров совершает утренний обход пациентов. В подвале.

— Мы выполняем свою работу. 100 пациентов и дети сотрудников обеспечены всем необходимым. Держим строй, — написал в Facebook Борис Тодуров. — Ночь прошла спокойно, но вчера мы всех спустили в подвал, потому что наши “братья” обещали бомбить Киев.

Все пациенты, эвакуированные в подвал получают необходимое лечение. Те, кого не смогли перевести сюда находятся в реанимации. Пять из них заинтубированы. На сегодня в Институте сердца больше ста пациентов.

— Мы постарались обеспечить всем необходимым не только наших пациентов, но и семьи персонала, потому что смены нет, — подчеркнул Тодуров. — Вот уже четвертый день все находятся в клинике. Мои дети и внуки тоже здесь.

У стен стоят детские кроватки, в них спят чьи-то малыши. Персонал — на матрасах, постеленных на пол.

— Детское отделение тоже здесь. Дети сыты, их покормили, есть душ и туалет, — рассказал директор. — С малышами находятся и их родители.

На полу сидят медсестры, они работают без смены уже четвертый день.

— Поступают сотни звонков от моих зарубежных друзей и коллег, — сообщил Борис Тодуров. — Я рассказываю им, как мы сейчас живем и работаем. — Сегодня ночью разбили банду кадыровцев которые дислоцировались под Киевом. К сожалению, сегодня ракетой была повреждена нефтебаза в Василькове, но наша армия и нацгвардия держат оборону стойко. Бои идут в Мариуполе в Харькове, Сумах, Гостомеле, Николаеве Херсоне.

Тем не менее за четыре дня им не удалось продвинуться далеко. Широким фронтом Украина противостоит российским регулярным войскам, отметил кардиохирург. А везде, куда они продвинулись, они получают достойный ответ: тысячи оккупантов убиты, сотни взяты в плен. Вчера Министерство обороны обратилось к Международному Красному Кресту, помочь вывезти трупы российских военных на родину.

— Как никогда украинцы едины в порыве освободиться от агрессии, освободить свои земли вплоть до Керчи, — сказал Борис Тодуров. — Переговоры в Минске, на которые приехала делегация из РФ отменяются украинской стороной. Условиями переговоров будет полная капитуляция российской армии на территории Украины.

Кардиохирург Борис Тодуров, призвал держать строй. Мы никуда не убегаем, будем сражаться до конца и мы уверены, что победа будет за нами.

Источник: Борис Тодуров