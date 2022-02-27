Четвертий день війни. Директор Інституту серця Борис Тодуров здійснює ранковий обхід пацієнтів. У підвалі.

– Ми виконуємо свою роботу. 100 пацієнтів та діти співробітників забезпечені всім необхідним. Тримаємо лад, – написав у Facebook Борис Тодуров. – Ніч пройшла спокійно, але вчора ми всіх спустили до підвалу, бо наші “брати” обіцяли бомбардувати Київ.

Усі пацієнти, евакуйовані в підвал, отримують необхідне лікування. Ті, кого не змогли перевести сюди, перебувають у реанімації. П’ять із них заінтубовані. На сьогодні в Інституті серця більше ста пацієнтів.

– Ми постаралися забезпечити всім необхідним не лише наших пацієнтів, а й сім’ї персоналу, бо зміни немає, – наголосив Тодуров. – Ось уже четвертий день усі перебувають у клініці. Мої діти та онуки теж тут.

Біля стін стоять дитячі ліжечка, в них сплять чиїсь малюки. Персонал – на матрацах, постелених на підлогу.

– Дитяче відділення також тут. Діти ситі, їх погодували, є душ та туалет, – розповів директор. – З малюками перебувають і їхні батьки.

На підлозі сидять медсестри, вони працюють без зміни вже четвертий день.

– Надходять сотні дзвінків від моїх зарубіжних друзів та колег, – повідомив Борис Тодуров. – Я розповідаю їм, як ми зараз живемо та працюємо. Сьогодні вночі розбили банду кадирівців, яка дислокувалася під Києвом. На жаль, сьогодні ракетою була пошкоджена нафтобаза у Василькові, але наша армія та нацгвардія тримають оборону стійко. Бої йдуть у Маріуполі у Харкові, Сумах, Гостомелі, Миколаєві Херсоні.

Проте за чотири дні їм не вдалося просунутися далеко. Широким фронтом Україна протистоїть російським регулярним військам, відзначив кардіохірург. А скрізь, куди вони просунулися, вони отримують гідну відповідь: тисячі окупантів убито, сотні взято в полон. Вчора Міністерство оборони звернулося до Міжнародного Червоного Хреста, щоб допомогти вивезти трупи російських військових на батьківщину.

– Як ніколи українці єдині в пориві звільнитися від агресії, звільнити свої землі аж до Керчі, – сказав Борис Тодуров. – Переговори у Мінську, на які приїхала делегація із РФ скасовуються українською стороною. Умовами переговорів буде повна капітуляція російської армії на території України.

Кардіохірург Борис Тодуров запенив, ми нікуди не тікаємо, боротимемося до кінця і ми впевнені, що перемога буде за нами.

Джерело: Борис Тодуров