Американская фармацевтическая компания Merck подала на регистрацию в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) новый экспериментальный противовирусный препарат Молнупиравир (Molnupiravir) от Covid-19, который Америка может предоставить Украине.

Как заявил главный иммунолог США Энтони Фаучи, новое лекарство прекрасно зарекомендовало себя во время клинических испытаний на взрослых добровольцах, в анамнезе которых обозначен высокий риск тяжелых осложнений в случае заражения коронавирусной инфекцией.

— Он снижает риск госпитализации или смерти среди людей, которые вскоре после заражения приняли этот медпрепарат, — рассказал Энтони Фаучи.

По его словам, в группе плацебо было восемь смертей и ни одной смерти в группе, члены которой принимали препарат.

Независимая комиссия, выступившая в качестве наблюдателя за испытаниями лекарства, пришла к выводу, что исследования можно прекратить ввиду очевидности положительных результатов экспериментального препарата против Covid-19.

Представляя новое лекарство, главный иммунолог Америки все же заметил, что его появление еще не повод отказываться от вакцинации.

— Препарат снижает риск госпитализации и смертности на 50%. Вы знаете, как снизить риск на 100%? Не заражаться! – объяснил он.

Напомним, что по итогам визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты в конце августа – начале сентября, Минздрав Украины и компания MSD обсудили возможные поставки Молнупиравира – экспериментального препарата для лечения Covid-19, который находился тогда на третьей стадии клинических испытаний.