Американська фармацевтична компанія Merck подала на реєстрацію в Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) новий експериментальний противірусний препарат молнупіравір (Molnupiravir) від Covid-19, який Америка може надати Україні.

Як заявив головний імунолог США Ентоні Фаучі, нові ліки прекрасно зарекомендували себе під час клінічних випробувань на дорослих добровольцях, в анамнезі яких позначений високий ризик важких ускладнень у разі зараження коронавірусною інфекцією.

– Він знижує ризик госпіталізації або смерті серед людей, які незабаром після зараження прийняли цей медпрепарат, – розповів Ентоні Фаучі.

За його словами, у групі плацебо було вісім смертей і жодної смерті в групі, члени якої приймали препарат.

Незалежна комісія, яка виступила в якості спостерігача за випробуваннями ліків, дійшла висновку, що дослідження можна припинити через очевидність позитивних результатів експериментального препарату проти Covid-19.

Представляючи нові ліки, головний імунолог Америки все ж помітив, що його поява ще не привід відмовлятися від вакцинації.

– Препарат знижує ризик госпіталізації та смертності на 50%. Ви знаєте, як знизити ризик на 100%? Не заражатися! – пояснив він.

Нагадаємо, що за підсумками візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів наприкінці серпня-початку вересня, МОЗ України та компанія MSD обговорили можливі постачання молнупіравіру – експериментального препарату для лікування Covid-19, який перебував тоді на третій стадії клінічних випробувань.