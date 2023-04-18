Во Львов в третий раз приехал прославленный американский трансплантолог Роберт Монтгомери. Этот человек уже стал мировой легендой. Он знает чуть ли не все о трансплантологии, ведь в груди у него самого бьется донорское сердце.

На этот раз профессор Монтгомери вместе с командой специалистов Центра трансплантологии Первого медобъединения Львова провел операцию по пересадке почки.

Оперировали, а по сути спасали 37-летнего Андрея Павловского из Винницкой области. Хроническая болезнь почек — гломерулонефрит — отобрала у мужчины возможность нормальной жизни. Более 10 лет трижды в неделю он должен был проводить в больнице на гемодиализе по четыре часа.

Перспективы вырисовывались печальные.

Отец не мог смотреть на страдания своего ребенка и решил отдать сыну почку, стать семейным донором. И его почка идеально подошла больному Андрею.

Семейная трансплантация прошла успешно. Уже через сутки после пересадки профессор Монтгомери посетил пациента и остался доволен результатом.

А у Андрея и его отца Анатолия появились планы на будущее.

Источник и фото: 1 ТМО Львова