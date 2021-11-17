Коронавирусная инфекция превратилась в пандемию для бедных стран. В мире до сих пор активно распространяется эта болезнь. Так, за последние 24 часа зафиксировали 5 413 смертей.

Об этом сообщил специальный посланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро.

— Сейчас это болезнь в основном бедных людей и бедных наций, — отметил он.

Набарро раскритиковал богатые страны, которые начали активно вакцинировать население бустерной дозой препарата от коронавируса. По его словам, если такая вакцинация будет продолжаться, это будет иметь глобальные последствия.

Эксперт называет это авантюрой, потому что основной проблемой является появление новых штаммов, против которых вакцина часто бессильна, поэтому важно вакцинировать всех равномерно. Также проблемой в ВОЗ считают нежелание населения большинства стран возвращаться к жестким ограничениям во время локдауна.

В ВОЗ добавили, что пока богатые страны проводят бустерную вакцинацию, к концу октября в Африке лишь 6% людей были полностью иммунизированы. Некоторые африканские страны имеют еще более низкий уровень — в Нигерии этот показатель составляет лишь 2,8%.

Другая проблема заключается в том, что население может не захотеть подчиняться власти, если снова введут такие меры, как ношение защитных масок и социальное дистанцирование.

По состоянию на 17 ноября в Украине по крайней мере первую дозу вакцины уже получили 40% взрослых украинцев. В городе Киев уже достигли отметки 50% жителей столицы с двумя дозами.