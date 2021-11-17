Коронавірусна інфекція перетворилася на пандемію для бідних країн. У світі досі активно поширюється ця хвороба. Так, за останні 24 години зафіксували 5 413 смертей.

Про це повідомив спеціальний посланник Всесвітньої організації охорони здоров’я Девід Набарро.

– Зараз це хвороба в основному бідних людей і бідних націй, – зазначив він.

Набарро розкритикував багаті країни, які почали активно вакцинувати населення бустерною дозою препарату від коронавірусу. За його словами, якщо така вакцинація продовжуватиметься, це матиме глобальні наслідки.

Експерт називає це авантюрою, бо основною проблемою є поява нових штамів, проти яких вакцина часто безсила, тому важливо вакцинувати усіх рівномірно. Також проблемою у ВООЗ вважають небажання населення більшості країн повертатися до жорстких обмежень під час локдауну.

У ВООЗ додали, що поки багаті країни проводять бустерну вакцинацію, до кінця жовтня в Африці лише 6% людей були повністю імунізовані. Деякі африканські країни мають ще нижчий рівень – у Нігерії цей показник становить лише 2,8%.

Інша проблема полягає в тому, що населення може не захотіти підкорятися владі, якщо знову запровадять такі заходи, як носіння захисних масок та соціальне дистанціювання.

Станом на 17 листопада в Україні принаймні першу дозу вакцини вже отримали 40% дорослих українців. У місті Київ вже досягнули позначки 50% мешканців столиці з двома дозами.