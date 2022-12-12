Только сегодня — 12 декабря — в травмпункты Первого медобъединения Львова обратилось 28 человек и еще 64 — на выходных. Из них – один ребенок.
Среди наиболее распространенных травм: сотрясение мозга, переломы рук и ног, предплечья, повреждение связок, а также множественные ушибы разных участков тела.
Чтобы избежать падений и травм, травматологи советуют:
- позаботиться об удобной обуви, она должна быть не скользкой, женщинам не стоит обувать каблуки;
- не прячь руки в кармане, ведь при падении это может спровоцировать вывих плеча или травмирование лица и головы;
- если падения не избежать, следует помнить: падать нужно на бок, не выставляя руки вперед – именно переломы запястий являются рекордсменами зимнего периода;
- также при падении следует максимально сгруппироваться и напрячь мышцы. Это предохранит руки и ноги от растяжений и переломов.
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Если упали и почувствовали головную боль, тошноту, боль в области травмы, срочно обратитесь к врачу. Помните, что оказанная помощь предупреждает осложнения.
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Источник: 1 ТМО Львова