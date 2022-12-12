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Обережно, ожеледиця: за вихідні у Львові постраждали 64 особи, сьогодні – 28

12 Грудня 2022, 16:29
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
травма
Джерело: Depositphotos

Лише сьогодні – 12 грудня – до травмпунктів Першого медоб’єднання Львова звернулося 28 людей і ще 64 – на вихідних. З них – одна дитина.

Серед найпоширеніших травм: струс мозку, переломи рук та ніг, передпліччя, пошкодження зв’язок, а також множинні забої різних ділянок тіла.

Аби уникнути падінь та травмувань, травматологи радять:

Зараз дивляться
  •  подбати про зручне взуття, воно має бути не слизьким, жінкам не варто взувати підбори;
  •  не ховайте руки в кишені, адже при падінні це може спровокувати вивих плеча чи травмування обличчя та голови;
  • якщо падіння не уникнути, варто пам’ятати: падати потрібно на бік, не виставляючи руки вперед – саме переломи зап’ясть є «рекордсменами» зимового періоду;
  • також при падінні варто максимально згуртуватися та напружити м’язи. Це захистить руки та ноги від розтягнень та переломів.
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Якщо мали падіння та відчуєте біль у голові, нудоту, біль у ділянці травмування, терміново зверніться до лікаря. Пам‘ятайте, що вчасно надана допомога попереджує ускладнення!

Джерело: 1 ТМО Львова

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