Глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат Михаил Радуцкий оценил эффективность работы Министерства здравоохранения Украины и прокомментировал инициативу президента Владимира Зеленского по выплате 1 тыс. грн вакцинированным.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью на телеканале ICTV.

Касательно оценки деятельности Минздрава, то из 10 баллов он поставил ведомству восемь.

Выплату средств он считает шагом, который поможет избежать четвертой волны коронавируса и введения локдауна.

— Эти деньги пойдут на поддержку бизнесов и направлений экономики, которые больше всего пострадали от локдауна, — отметил Михаил Радуцкий.

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В ноябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждый гражданин, прошедший полный курс вакцинации против коронавируса, получит от государства 1 тыс. грн.

Отмечалось, что украинцы смогут использовать эти деньги на абонемент в спортзал, чтобы посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр.

Источник: Ранок у великому місті на ICTV

Фото: Михаил Радуцкий