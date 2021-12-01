Очільник Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат Михайло Радуцький оцінив ефективність роботи Міністерства охорони здоров’я України та прокоментував ініціативу президента Володимира Зеленського щодо виплати 1 тис. грн вакцинованим.
Про це він розповів у ексклюзивному інтерв’ю на телеканалі ICTV.
Щодо оцінки діяльності МОЗ, то з 10 балів він поставив відомству вісім.
Виплату коштів він вважає кроком, який допоможе уникнути четвертої хвилі коронавірусу та запровадження локдауну.
– Ці гроші підуть на підтримку бізнесів та тих напрямків економіки, які найбільше постраждали від локдауну, – зазначив Михайло Радуцький.
У листопаді президент України Володимир Зеленський заявив, що кожен громадянин, який пройде повний курс вакцинації проти коронавірусу, отримає від держави 1 тис. грн.
Зазначалося, що Українці зможуть використати ці гроші на абонемент у спортзал, для того, щоб відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр.
Джерело: Ранок у великому місті на ICTV
Фото: Михайло Радуцький