Очільник Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат Михайло Радуцький оцінив ефективність роботи Міністерства охорони здоров’я України та прокоментував ініціативу президента Володимира Зеленського щодо виплати 1 тис. грн вакцинованим.

Про це він розповів у ексклюзивному інтерв’ю на телеканалі ICTV.

Щодо оцінки діяльності МОЗ, то з 10 балів він поставив відомству вісім.

Виплату коштів він вважає кроком, який допоможе уникнути четвертої хвилі коронавірусу та запровадження локдауну.

– Ці гроші підуть на підтримку бізнесів та тих напрямків економіки, які найбільше постраждали від локдауну, – зазначив Михайло Радуцький.

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У листопаді президент України Володимир Зеленський заявив, що кожен громадянин, який пройде повний курс вакцинації проти коронавірусу, отримає від держави 1 тис. грн.

Зазначалося, що Українці зможуть використати ці гроші на абонемент у спортзал, для того, щоб відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр.

Джерело: Ранок у великому місті на ICTV

Фото: Михайло Радуцький