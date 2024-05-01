Одессит Игорь Нахаба, который и сам получил ранения 29 апреля после удара России по Одессе баллистической ракетой, оказал первую помощь пострадавшему с массивным кровотечением, которого увидел рядом с собой.

Знать, чтобы спасти

Не дожидаясь приезда медиков, Игорь применил метод прямого давления, которому всего за сутки до этого научился на тренинге по остановке кровотечений.

Благотворительный фонд PULSE проводит такие учения по тактической медицине для военных и их семей с марта 2022 года.

Игорь также был ранен осколком в верхнюю часть бедра. Однако поднялся и стал оказывать помощь другим.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Василь Руснак (@rusnak_vsl)

— Накануне, в воскресенье, наши инструкторы провели в Одессе обучение по остановке кровотечений, Игорь учился в этой группе, — сообщил соучредитель PULSE Федор Сердюк.

Уже через сутки полученные знания и навыки пришлось применить прямо на улице, когда российская баллистическая ракета ударила по гражданским, гуляющим у моря после обеда.

— Это еще раз подтверждает, сегодня каждому важно научиться оказывать первую помощь, — подчеркнул Сердюк.

Обучение по стандартам армий стран НАТО

От каждого из нас может зависеть сохранение чьей-то жизни в сегодняшних реалиях войны.

Тренинги по тактической медицине от благотворительного фонда PULSE прошли уже более 27 тыс. украинцев. Обучение бесплатное. Оно проводится по стандартам армий стран НАТО.

Как известно, в результате ракетной атаки по Одессе в понедельник, 29 апреля, пять человек погибли, еще около 30 — получили ранения.

Источник: БФ PULSE

Фото: ДСНС України