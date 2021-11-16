Жуткая история, которая произошла с 32-летним Николаем, напоминает сцены из кино, от которых стынет кровь. На вечернем октябрьском шоссе под тревожные вспышки полицейских мигалок из груды металлолома, которая была когда-то автомобилем, вырезают тело водителя.

На нем буквально нет живого места. В первый момент кажется, что все кончено, настолько безысходно все выглядит. Но медик скорой нащупывает слабый пульс…

Николая привезли в Днепропетровскую областную клиническую больницу имени И.И.Мечникова в состоянии глубокой комы. На мониторе компьютера — десятки переломов ребер, грудины, костей черепа. Внешне молодой мужчина – одна сплошная рана от горла до пупка.

Тяжелейшая политравма была осложнена пневмонией и положительным ПЦР-тестом на коронавирус.

— Шансы на выживание при таких исходных равнялись практически нулю, — написал на своей странице в Facebook генеральный директор клиники Сергей Рыженко.

Он отметил, что поражения грудной клетки были настолько выражены (флотация), что без стабилизации костей пациент не мог сделать даже глоток воздуха.

Торакальный хирург Андрей Снисар и анестезиолог Надежда Казимирова буквально сотворили чудо: используя минимальный шанс на жизнь, пациенту была произведена операция металлосинтеза ребер и грудины.

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Прошел месяц, как Николай попал в реанимацию. Его брат Валентин с нетерпением ждет отрицательный ПЦР-тест, чтобы обнять родного человека, который сегодня первый день как начал дышать самостоятельно, без поддержки аппарата.

Николай уже в сознании. Из случившегося помнит только несущийся на него на бешенной скорости по встречной полосе автомобиль. Потом удар и… темная бездонная пропасть, в которую падал бесконечно долго.

Так и должно быть, пишет Сергей Рыженко, человеческая память стирает все, что нужно поскорее забыть.

Источник: Сергей Рыженко